Встреча президентов Армении и Азербайджана состоится на следующей неделе в Женеве: Армен Ашотян

Встреча президентов Армении и Азербайджана состоится на следующей неделе в Женеве. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал депутат НС Армении Армен Ашотян.

«На заседании мы коснулись также предстоящей на следующей неделе в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана, которую инициировали сопредседатели Минской группы ОБСЕ», - сказал Ашотян.

Он отметил, что с позицией Армении по вопросу Нагорного Карабаха все знакомы, совсем недавно президент Армении представил эти позиции с кафедры ООН.

«Оставаясь приверженным переговорному формату и предложенным сопредседателями Минской группы ОБСЕ принципам, президент Республики Армения примет участие в предстоящей на следующей неделе встрече, несмотря на последние заявления высокопоставленных чиновников Азербайджана», - отметил Ашотян.

Он подчеркнул, что принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге принципы остаются на столе переговоров. «В этом плане мы многократно представляли свою позицию, согласно которой для успешного хода переговорного процесса необходимо создать доверительную и безопасную атмосферу, а также внедрить механизмы расследования инцидентов», - заключил Ашотян.