Вице-спикер НС Армении предложил организовать в Санкт-Петербурге мероприятия памяти Лорис-Меликова

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 12 октября в Мариинском дворце встретился с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Макаровым. Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, на встрече присутствовал Постоянный представитель НС Армении в МПА СНГ Г.Чилингарян.

В ходе встречи стороны подчеркнули роль армянства в развитии Санкт-Петербурга, отметив, что армяне со дня основания города являлись неразрывной частью его общественно-политической, экономической и культурной жизни. Вице-спикер НС в своем слове, в частности, отметил: “Еще в 1710 г. в Санкт-Петербурге возникла армянская община, а во второй половине 18-го века действующая в Петербурге церковь Сурб Катаринэ была одним из важных очагов сохранения армянства и продвижения национальных ценностей”.

Вице-спикер НС подчеркнул, что в дни блокады Ленинграда тысячи армян героически защищали город от фашистов. “Ленинградское небо в борьбе против фашизма защищал Нельсон Степанян, а Эрмитаж – Иосиф Орбели”, - сказал Э.Шармазанов.

Отметив, что многие армяне веками были одними из символов Санкт-Петербурга, вице-спикер НС выразил уверенность, что братские связи должны еще более укрепляться, а лучшие традиции достойно передаваться поколениям. В этом контексте Э.Шармазанов отметил, что в будущем году исполняется 130-я годовщина смерти выдающегося военачальника и государственного деятеля, министра внутренних дел России, героя русско-турецкой войны Микаэла Лорис-Меликова. Вице-спикер НС предложил организовать в Санкт-Петербурге мероприятия памяти выдающегося сына армянского народа.

На встрече стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества между Санкт-Петербургом и Ереваном, реализации совместных программ.