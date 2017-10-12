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Германия продлила контроль на границах до весны 2018 года из-за проблем с миграцией


Германия приняла решение продлить на полгода контроль на границах в связи с сохраняющимся риском неконтролируемой миграции. Об этом в четверг сообщает FOCUS onlin eсо ссылкой на главу МВД ФРГ Томаса де Мезьера.

Действующий с начала миграционного кризиса режим контроля на границах с рядом европейских стран уже несколько раз продлевался, в последний раз - до 11 ноября 2017 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам де Мезьера, которые приводит издание, такое решение принято с учетом сохраняющейся террористической угрозы, плохой защиты внешних границ ЕС, а также высокого уровня нелегальной миграции внутри содружества.

Согласно данным МВД, основной поток беженцев в Германию по-прежнему идет через территорию Австрии. Кроме того, растет число нелегальных мигрантов, прибывающих в ФРГ авиатранспортом из Греции.

Де Мезьер отметил, что "полноценный возврат к Шенгену без проверок на внутренних границах возможен, если это позволит сделать ситуация".

 



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