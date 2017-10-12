Президент Грузии помиловал 226 осужденных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал акт о помиловании 226 осужденных, среди них женщины и несовершеннолетние. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.



Всего с 27 сентября по 4 октября комиссия по помилованию рассматривала дела 1406 осужденных. Решение относительно помилования президент принял на основе рекомендаций членов комиссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«Тюремные учреждения сегодня же покинет 141 человек, а 85-ти осужденным наказание было облегчено», — отметил Коридзе.



Акт помилования коснулся 13 женщин и двух несовершеннолетних осужденных. Из 13 женщин тюремные учреждения сегодня же покинут 12, а одному облегчили наказание.