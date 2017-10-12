Мэр Еревана по случаю празднества «Эребуни-Ереван 2799» вручил деятелям искусства ключи от новых квартир

Согласно решению Совета старейшин, по случаю 2799-летия города Ереван, мэр столицы Тарон Маргарян вручил ключи от новых квартир с правом на безвозмездное пользование народному артисту Армянской ССР, обладателю медали Мовсес Хоренаци, ордена Святого Месропа Маштоца, ордена Почёта, Почетному гражданину Еревана Рубену Матевосяу, актеру театра и кино, заслуженному артисту РА Рудольфу Гевондяну и ведущему солисту Национального академического театра оперы и балета Армении имени Ал. Спендиаряна, обладателю медали Мовсеса Хоренаци, заслуженному артисту РА Севаку Аветисяну.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поздравив деятелей искусства, мэр Тарон Маргарян пожелал, чтобы новая квартира для каждого из них стала началом новых успехов и достижений.

«Уже стало доброй традицией, по случаю дня города дарить квартиры тем нашим согражданам, которые вносят свой вклад в развитие нашей страны и столицы, защиту границ Отечества и распространение армянской культуры. Несомненно, у нас есть большое желание обеспечить квартирами всех наших достойных сограждан, однако пока что наши возможности ограничены. Во всяком случае, я рад, что по крайней мере некоторым из них мы можем преподнести этот долгожданный подарок. Поздравляю вас с новыми квартирами и желаю успехов в профессиональной и личной жизни»,-отметил Тарон Маргарян и еще раз заверил, что подобные инициативы будут носить продолжительный характер.

Выразив свою благодарность мэру Тарону Маргаряну, владельцы новых квартир отметили, что для каждой семьи самое важное и первоочередное-иметь свою квартиру. Пользуясь случаем, они также поздравили мэра Еревана с предстоящим праздником столицы, подчеркнув, что каждый день чувствуют теплоту и заботу города любви-Еревана.