Не менее 40 человек погибли из-за наводнения в северной и центральной частях Вьетнама

По меньшей мере 40 человек погибли и еще 22 числятся пропавшими без вести в результате паводка, вызванного непрекращающимися с конца прошлой недели ливнями в нескольких провинциях северной и центральной частей Вьетнама. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

В наибольшей степени от наводнения пострадали центральные провинции Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай на севере страны. Там затоплены и разрушены оползнями более 1,2 тыс. жилых домов, парализовано автомобильное сообщение. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от паводка.





