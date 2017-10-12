В Армении больше половины мужчин старше 16 лет - постоянные курильщики

12 октября в Армении отмечается как “Национальный день борьбы с курением”. Как сообщили «Арменпресс» в министерстве здравоохранения, больше половины мужчин старше 16 лет в нашей стране курят постоянно. Среди женщин курильщицы составляют 5%.

По данным ВОЗ, в мире от болезней, вызванных курением каждые 6 секунд умирает один человек. Правительство РА, исходя из рекомендаций ВОЗ, разработало и 3 августа одобрило “Стратегию борьбы с курением”, цель которой в ближайшие 3-4 год сократить число курильщиков на 10 %

Сейчас фoрмируется межведомственная комиссия по координации действий, параллельно идет работа по совершенствованию законодательства. В ближайшем будущем законодательный пакет будет представлен обществу.

Армения присоединилась к рамочной конвенции ВОЗ “О борьбе с курением” 12 октября 2004 г., а в 2008 г этот день был объявлен национальным днем борьбы с курением. Цель борьбы – защита здоровья от курения и воздействия дыма, а также отрицательных социальных, природоохранных и экономических последствий. Борьба ведется через повышение цен на табак, рекламу здорового образа жизни, ограничением курения в общественных местах. Негативные проблемы, вызванные курением, беспокоят международное сообщество, создают серьезные экономические и медицинские риски.