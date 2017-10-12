Власти США обвинили антивирус Касперского в поисках секретных даных на компьютерах

Антивирусное программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского" якобы использовалось для "тайного сканирования компьютеров" по всему миру на предмет засекреченных документов правительства США и сверхсекретной информации. Как передает Арменпресс, об этом утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По информации источников, созданное компанией ПО, которое при установке регулярно сканирует файлы компьютеров и ищет вирусы и другие вредоносные программы, "искало такие термины, как "сверхсекретно", которые могли быть написаны на засекреченных правительственных документах, а также секретные кодовые названия правительственных программ США".

"Пока не ясно, на какое количество правительственных компьютеров или сотрудников было направлено действие ПО "Касперского" и были ли украдены секретные правительственные материалы", - отмечают источники.