Сохранить родной язык, веру и культуру. Армяне Малайзии делают для этого все

Армянская колония Малайзии немногочисленна. Страна заинтересовала армян еще 200 лет назад, когда власти стали привлекать в страны купцов, промышленников, бизнесменов. Первые колонисты перебрались из Индии и Старой Джуги и быстро завоевали ведущие роли в экономике, культуре и архитектуре.

Как рассказал «Арменпресс» глава армянской общины в Малайзии Эмил Петросян, армяне оставили заметный след в истории страны.

«До сих пор стоят построенные нами здания. В их числе музей-гостиница Eastern and Oriental hotel, где сохранились имена армян – основателей. Сейчас в Куала-Лумпуре есть армянские улицы Armenian Street и Aratoon Road. Это самые известные улицы и всегда в центре внимания туристов”, - сказал Э. Петросян.

Однако со временем армяне стали переселяться в другие страны и после 1930-х гг. армяне в Малайзии уже не упоминаются.

Сейчас здесь живет 45 армян, в основном в Куала-Лумпуре, поселяться стали после 2000-х гг.

«Мы приезжали из разных стран. Из Армении несколько семей, немало смешанных браков. Занимаемся бизнесом, телекоммуникациями, сферой услуг, образованием, финансами. Среди нас много ведущих специалистов”.

Армянской школы нет, стоит вопрос сохранения армянского языка, нет армянской церкви, но это не мешает читать молитвы на армянском.

“В нынешнем году произошло знаменательное событие: в церкви св. Михаила Архангела РПЦ 4 февраля архимандрит о. Завен Язичян провел армянскую литургию, на которой присутствовали все члены общины и наши друзья разных национальностей. После литургии крестили трех малышей”, - рассказывает Э. Петросян.

По словам Э. Петросяна, в Малайзии знают об армянах, но не об Армении. В последнее время узнаванию страны способствует Генрик Мхитарян.

Туристов из Армении здесь практически не бывает. Дорога дорогая.