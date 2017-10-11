Мы не можем допустить внутренних противоречий в ПАСЕ: выступление Арпине Ованнисян

Вице-спикер Национального Собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян от имени фракции Европейской народной партии (ЕНП) выступила на заседании ПАСЕ и поприветствовала инициативу о проведении Четвертого саммита глав государств-членов Совета Европы.

«Саммит сегодня очень важен. Как справедливо отмечает докладчик, террористические актами, рост евро-сепаратизма, национализм, популизм, ксенофобия и открытые и замороженные конфликты, аннексии, блокада соседних районов и другие стихийные бедствия угрожают нашему единству, единству транснациональной организации. Помимо этих внешних угроз, к сожалению, мы также сталкиваемся с внутренними угрозами. Я считаю, что в такой ситуации, когда террористические атаки становятся обычным явлением, а нас окружает атмосфера ненависти и нетерпимости, мы не можем допустить внутренних противоречий в Ассамблее», - как сообщает Арменпресс, сказала Ованнисян, добавив, что мы должны сами себе напоминать об основных ценностях, почему и с какой целью была создана эта организация.

«Четвертый саммит может стать хорошей платформой, чтобы напомнить всем нам о нашей миссии, чтобы напомнить, что мы как члены этой авторитетной организации, взяли на себя обязательства и эти обязательства должны оставаться неизменными, и мы просто не имеем права отворачиваться от них.

Я выражу еще одну идею: наше сотрудничество с Европейским союзом является значительным условием успеха. Оно должно быть более адаптировано к потребностям и гармонизировано. Соблюдение стандартов повысит эффективность наших целей.

На предыдущем саммите в 2005 году все выступавшие высоко оценили тот факт, что наш континент переживает лучшие времена своей истории, поскольку Европа никогда не была настолько плотной, безопасной, близкой к единству, что высоко оценивалось и было предметом восхищения во всем мире.

Можем ли мы утверждать то же самое сегодня? Надеюсь, мы сможем это сделать. Вот почему мы должны объединиться вокруг наших ценностей, прав человека, парламентской демократии и верховенстве закона. Саммит позволит нам оглянуться на наши достижения, наметить наши дальнейшие шаги. Вот почему я поддерживаю активное участие Ассамблеи организации саммита», - сказала вице-спикер НС Армении.