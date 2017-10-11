Армения поддерживает предложенное Российской стороной Заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей: президент

Президент Армении Серж Саргсян 11 октября выступил на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в Сочи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в своем выступлении Серж Саргсян отметил:

«Уважаемый Председатель!

Уважаемые главы государств и делегаций!

Прежде всего, хочу поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за традиционно теплый прием и гостеприимство, а также за организацию саммита на столь высоком уровне.

Повестка дня сегодняшней встречи, перечень включенных в нее вопросов отражает результативность активного председательства Российской Федерации в Содружестве, нацеленного, прежде всего, на дальнейшее развитие СНГ, с учетом его адаптации к современным реалиям.

Хотел бы остановиться на нескольких, с нашей точки зрения, темах, актуальных для Содружества и межгосударственного сотрудничества. Начаты предметные обсуждения по целому ряду вопросов, отраженных в прошлогоднем решении по адаптации. Мы поддерживаем этот процесс, который должен найти реальное проявление в сотрудничестве заинтересованных государств во всех возможных областях взаимодействия.

Еще одно важное направление совместной работы – сотрудничество в гуманитарной сфере. Мы поддерживаем предложенное Российской стороной Заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, прекрасно понимая, что институт семьи является основой общества, а также объединяющим фактором народов.

Будучи заинтересованными в расширении сотрудничества в гуманитарной сфере, считаем, что Межгосударственная программа «Культурные столицы» является полезной инициативой в деле сохранения и развития культурных связей стран СНГ.

В следующем году планируется объявить армянский город Горис культурной столицей Содружества. Приглашаем представителей стран СНГ на мероприятия, которые пройдут в течения года в этом прекрасном уголке Сюникской области Армении.

Хочу также подчеркнуть значимость объявления 2019 года - Годом книги, а 2020 года– Годом 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Пять лет тому назад, в связи с 500-летием армянского книгопечатания, ЮНЕСКО провозгласила Ереван всемирной столицей книги – событие, которое мы широко отмечали с участием гостей, в том числе и из стран СНГ. Придавая большое значение развитию человеческого капитала, мы определили лейтмотивом многочисленных мероприятий расширение круга читателей, поскольку иметь читающее – развитое общество для нас является жизненно важным условием.

Уверен, что предстоящий юбилей Великой Победы – это еще один повод почтить память погибших в борьбе с фашизмом. В Армении нет ни одной семьи, которую бы обошла эта трагедия: каждый второй армянин, призванный на фронт, не вернулся. Это также хороший повод сообща выступить против попыток реанимации идеологии фашизма, распространения ксенофобии и расизма в мире.

Армения неоднократно отмечала необходимость сплочения усилий международного сообщества в противостоянии таким проявлениям, как международный терроризм, экстремизм и организованная преступность. Поддерживаю принятие соответствующих документов, регламентирующих взаимодействие стран СНГ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, наркобизнесу, финансированию терроризма и другим преступлениям международного характера.

В заключение хочу пожелать удачи нашим таджикским коллегам и лично Президенту Эмомали Рахмону, принимающему председательство в Содружестве, выразить готовность содействовать в реализации намеченных планов в интересах СНГ.

Спасибо».