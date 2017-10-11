Сотрудники УИУ “Ванадзор” за взятки разрешали заключенным играть в карты, использовать наркотики.

Следователи Особой следственной службы (ОСС) РА и сотрудники Службы национальной безопасности в результате проведенных совместных оперативно-слесдственных мероприятий раскрыли ряд преступлеий, совершенных должностными лицами УИУ “Ванадзор” Мин-ста Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в информационной службе ОСС, возбуждены уголовные дела против начальника УИУ Г. Мкртчяна, его заместителя А. Туманяна, начальника оперативного отдела Р. Киракосяна и других лиц,

Указанные лица, вступив в преступный сговор, периодически требовали и получали у заключенных УИУ деньги, после чего разрешали им свободно передвигаться из камеры в камеру, играть в карты, проносить на территорию запрещенные предметы и заниматься иными противоправными действиями.

Таким образом, по обвинению в требовании и получении взятки, злоупотреблении служебным положением задержаны 5 руководящих работников УИУ и передававший им взятки посредник.

ОСС РА сообщает, что для выяснения всех обстоятельств совершенных преступлений совместно с СНБ проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Предварительное следствие продолжается.

Примечание: обвиняемый в совершении предполагаемого преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном УПК РА после вступления приговора суда в законную силу.