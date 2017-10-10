Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости

Каталония временно приостанавливает действие результатов референдума о независимости. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом в своем выступлении перед каталонским парламентом вечером 10 октября заявил президент Женералитата (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон.

Выступление должно подвести итоги референдума 1 октября, на котором 90% проголосовавших каталонцев (при явке в 43%) поддержали независимость от Испании. Пучдемон объяснил это необходимостью длительного диалога с Мадридом, который «займет много недель».

Закон о референдуме был принят 6 сентября каталонским парламентом, где у партий, поддерживающих независимость ("Вместе за да" и "Кандидатура народного единства"), абсолютное большинство. Он предполагает, что в случае победы на референдуме сторонников отделения от Испании, парламент провозгласит независимость. Этот закон, равно как и закон о "переходном периоде", был заморожен Конституционным судом (КС) Испании.

"Декларация о независимости, которую мы не называем "односторонней" декларацией о независимости, предусмотрена законом о референдуме как претворение в жизнь результатов. Мы применим то, что говорит закон", — сказал Пучдемон.

Он также заявил, что каталонские власти не поддерживают никаких контактов с центральным правительством в Мадриде. "Уже некоторое время их нет, поскольку они (власти Испании — ред.) уходят от обсуждения этой темы. Они бы хотели, чтобы эту тему не обсуждали", — заявил глава женералитета.