Встреча представителей Грузии и России состоится в Праге в середине ноября

Встреча специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе и статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина в Праге планируется в середине ноября текущего года. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил во вторник в Тбилиси сам Абашидзе.

По его словам, "есть предварительная договоренность о том, что очередная встреча в Праге состоится в середине ноября, более конкретная дата этой встречи будет согласована мною с Карасиным в ближайшие дни". Абашидзе отметил, что на предстоящей в Праге встрече "будут рассмотрены накопившиеся за последние месяцы конкретные практические вопросы сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры, гуманитарные проблемы и текущие вопросы".