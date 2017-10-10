Вышел трейлер нового эпизода «Звездных войн»
Новый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" "Последние джедаи" опубликован на официальном канале киносаги на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Премьера состоится 25 декабря 2017 года. В главных ролях снялись Марк Хэмилл, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер. Принцессу Лею сыграет Керри Фишер, скончавшаяся через несколько месяцев после завершения съемок.
Действие картины разворачиваются сразу после событий, показанных в предыдущем эпизоде. В трейлере показано, как Рей тренируется вместе с Люком Скайуокером и Кайло Реном, а Финн и По Дамерон сражаются с Первым Орденом в космосе и на земле.
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