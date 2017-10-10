Геноцид армян, требование возмещения, Арцах, отношения Армения-ЕС: утверждена повестка Четвертого съезда армян Европы

18 октября в Бельгии начнет работу Четвертый съезд армян Европы. Среди участников Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, министр ИД Армении Э. Налбандян и другие. О работе съезда, визите сопредседателей Минской группы в регион, региональных развитиях и прочем беседа «Арменпресс» с представителем “Ай Дата” партии Дашнакцутюн в Европе Арутом Шириняном.

- 18 и 19 октября пройдет Четвертый съезд армян Европы. Как идет подготовка к съезду?

- По плану. О своем участии заявили Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, министр иностранных дел Армении Э. Налбандян, министр диспоры РА Г. Акобян, высокопоставленные представители Республики Арцаха, предполагается присутствие десятков депутатов Европарламента, специалистов-докладчиков. Это будет представительный съезд.

- Какова повестка съезда? Чем этот будет отличаться от предыдущих?

- На съезде мы рассмотрим 4 основных вопроса: борьбу в Европе за признание Геноцида и возмещение понесенных потерь, процесс перевода этой борьбы на юридическое поле, право народа Арцаха на самоопределение, проблему турецко-азербайджанского лоббинга в Европе и наши контр-действия. Затем двусторонние отношения Армения-ЕС и, наконец, проблема сохранения идентичности армян в Европе.

- Каковы основные направления действия европейского офиса Ай Дата по проблеме Арцаха?

- Проблма Арцаха – приоритетная в нашей работе. В политическом плане это сохранение права арцахского народа на самоопределение в повестке Минской группы, в лексиконе европейских политических деятелей, затем противодействие попыткам геополитической и экономической изоляции страны, которую пробует проводить Азербайджан. Мы продолжим работу с европейскими политическими деятелями, депутатами Европарламента, будем организовывать их визиты в Арцах, создавать группы дружбы с Арцахом. Изоляция приводит к ограничению прав человека. Этот вопрос мы подняли на последней конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве, где. состоялись встречи с десятками делегаций, был показан фильм “Осажденные” о войне в Арцахе.

- Сопредседатели пробуют активизировать переговорный процесс. Какие у вас ожидания от этого? Возможен ли прогресс, учитывая деструктивную политику Азербайджана?

- На данном этапе самое важное – реализация приоритетов, закрепленных в Вене и Санкт-Петербурге.

Если Азербайджан продолжит нарушать режим прекращения огня, трудно ожидать прогресса. На границе должно быть спокойно, чтобы можно было вести переговоры. А для этого нужен механизм контроля. Если Азербайджан будет упорствовать, армянской стороне нужно подумать об одностороннем введении этого механизма.

- Недавно журналисты опубликовали сведения о коррупционном скандале Азербайджана. Какова реакция европейских политиков?

- Весьма резкая, и может быть еще резче по мере того, как всплывают новые имена и факты. Европарламент резко осудил и потребовал сформировать особую группу, принял особую резолюцию. Я думаю, это должно стать предметом разбирательства в парламентах всех тех стран, чьи представители замешаны в этом скандале. Все они, получившие азербайджанские нефтедоллары и развернувшие антиармянскую деятельность, должны быть наказаны. Это гарантия сохранения европейских ценностей.

- Какова ваша позиция по вопросу независимости Каталонии?

- Сначала обратимся к применению силы центральным испанским правительством, что не делает ему чести. Насилие, чему мы стали свидетелями, несовместимо с европейскими ценностями, демократическими стандартами, против прав человека. Каждый народ имеет право свободного выражения своей воли. Это право должно уважаться.

Анна Гзирян