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Microsoft похоронила Windows Phone


Исполнительный директор Microsoft Джо Бельфиор (Joe Belfiore) заявил, что компания не будет создавать новые устройства и обновления для Windows 10 Mobile. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом он написал в Twitter.

«Конечно, мы продолжим поддержку платформы… Будем исправлять баги и выпускать обновления систем безопасности и прочее, — заявил Бельфиор. — Но выпуск новых функций и устройств не планируется».

Он также рассказа, что компания пыталась привлекать разработчиков приложений: «Мы платили им деньги, писали приложения за них». Однако малое количество пользователей привело к тому, что многие компании отказывались инвестировать в платформу.

 

 



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