Арташес Геамян: их расчет прост – сначала дестабилизировать Армению, потом Россию

На минувшей неделе завершила свою работу очередное заседание Национального Собрания Республики Армения (НС РА). Несмотря на перегруженность повестки, в которой значилось обсуждение 32 вопросов, уже в пятницу, 6 октября т.г. на утреннем заседании состоялось голосование по днем ранее обсужденным вопросам. Повестка дня заседания НС РА была исчерпана. Однако весьма примечательны отдельные отклики на итоги прошедшего заседания. Так, одна из газет, которая и не скрывает чьим рупором она является, в субботнем номере на первой странице поместила передовицу под интригующим заглавием: "Удар головой: ущерб, нанесенный Республиканской партией блоку "Елк"". Так, чем же примечательна эта статья? А примечательна она тем, что в ней честно признаются: "... обсуждение инициативы по выходу из ЕАЭС, а именно предложение создать специальную комиссию для обсуждения плюсов и минусов этой организации, не имели такого отклика и не привлекли такого внимания, как нападение в итоге Арташеса Гегамяна на Никола Пашиняна и продолжение этой стычки на информационной площадке". Далее автор статьи сокрушается: "Другими словами, шаг, подразумевающий серьезную политическую инициативу, в конечном итоге закончился большим общественным зрелищем". Инициаторы мертворожденной идеи выхода Армении из ЕАЭС, как в ходе обсуждения на заседании Постоянной комиссии по внешним сношениям, так и в ходе обсуждения самого вопроса о создании специальной временной комиссии на пленарном заседании НС РА воочию убедились в абсолютной необоснованности выдвинутых ими же доводов в пользу выхода Армении из ЕАЭС. Чтобы не сложилось впечатление, что сие мое утверждение голословно, приведу лишь один контраргумент. Итак, в объяснительной записке авторов этой инициативы основным доводом является утверждение о том, что за последние 3 года валовой внутренний продукт РА в долларовом выражении сократился на 8%. Повторюсь – это один из приводимых оппозицией главных доводов.

Итак, согласно сборника Национальной статистической службы (НСС) "Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2014 года" (стр. 119) обменный курс (в среднем за 2014 год) доллара составил 415,92 драма за 1 доллар, 552,11 драма за 1 евро и 10,98 драма за 1 рубль. Соотношение обменного курса доллара и евро было 1 евро обменивался по курсу 1,327 доллара. Отметим, что в 2014 валовой внутренний продукт (по рыночным ценам) составил 4 трлн 525 млрд 875 млн драмов, в долларовом выражении, соответственно, 10 млрд 881,5 млн долларов, или 8 млрд 197,4 млн евро. ("Социально-экономическое положение Республики Армения в январе 2015 г.", стр. 9). Теперь приведем соответствующие данные за 2016 год. Так, в 2016 г. обменный курс (средний за год) иностранных валют по отношению к армянской денежной единице драму был следующим: 1 доллар стоил 480,49 драма, 1 евро – 531,85 драма, 1 рубль продавался за 7,19 драма. Соотношение доллара к евро было 1 евро обменивался уже по курсу 1,107 доллара ("Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2016 г.", стр. 127). Согласно же сборника "Социально-экономическое положение Республики Армения в январе 2016 г." (стр. 9) в 2016 г. валовой внутренний продукт (по рыночным ценам) составил 5 трлн 67 млрд 868,2 млн драма, а в долларовом выражении – 10 млрд 54 млн 729 тыс. долларов, или же 92,4% от аналогичного показателя 2014 года. При этом примечательно, что ВВП Армении в выражении евро в 2016 году составил 9 млрд 528 млн 755 тыс.евро, или же 116,24% в сравнении с аналогичным показателем 2014 года. Таким образом, в 2016 году ВВП РА в сравнении с аналогичным показателем 2014 года выраженный в евро обеспечил темп роста в 116,24%. То есть основной довод коллег из блока "Елк" о спаде ВВП в долларовом выражении и увязывание этого факта с членством Армении в ЕАЭС не выдерживает никакой критики в свете роста ВВП в евро. Говоря попроще оно вовсе абсурдно, а рост обменного курса доллара является следствием процессов, происходящих в мировых финансах. Заметим, что за этот период обменный курс драма в отношении евро укрепился на 3,7 процентных пункта. Об этом явлении с трибуны НС РА заявил и руководитель фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, который, напомним, является доктором экономических наук. Приведя подробные статистические данные из НСС, ставилась цель в очередной раз оповестить наших граждан о, мягко выражаясь, некорректных доводах коллег из оппозиции, которые, манипулируя статистикой, попросту вводят в заблуждение наше население. Более подробно об опасности выхода РА из ЕАЭС было написано в статье, опубликованной в "Арменпресс", газетах "Иравунк" и "Айоц Ашхар" от 2-3 октября 2017 г. "Арташес Гегамян: Армения – достояние всего армянства и беречь ее наш священный долг".

Я вовсе не случайно столь подробно остановился на изначально обреченной на забытье инициативе коллег из "Елк", ввиду крайней неубедительности приводимых ими доводов. Политическим кураторам этой затеи все стало ясно уже в ходе самого обсуждения, поэтому надо было спасать ситуацию, чтобы хоть как-то оставить в политической повестке этот вопрос. В содержательном плане их провал был очевиден: ни один из моих доводов, приведенных в вышеупомянутой статье, так и не был оспорен ни в прессе, ни во время обсуждений в НС РА. Надо было срочно что-то предпринять. И вот в ходе обсуждения очередного вопроса от имени фракции "Елк" выступает ее руководитель и в неподобающей манере, апеллируя моим именем, извращает суть моего выступления, которое имело место днем ранее, причем при обсуждении совершенно другого вопроса. Можно было, конечно же, не реагировать на это (я так и поступил во время хамских выпадов того же оратора в ходе обсуждения состоявшегося днями ранее на заседании Постоянной комиссии по внешним сношениям). Однако, мой долг перед избирателями – быть всегда принципиальным и никогда не уступать в вопросах, касающихся государственной безопасности, предопределил мои дальнейшие действия, которые все та же газета "Жаманак" интерпретировала весьма своеобразно. "Событие, продлившееся всего несколько минут, остается в центре внимания гораздо дольше, чем обсуждение самой инициативы. Не следует исключать, что это был практически самый правильный тактический шаг, который правительство предприняло по отношению к инициативе по выходу (из ЕАЭС – А. Г.), поскольку эффект такого шага был намного больше, чем все "аргументы" или "контраргументы" о членстве Армении в ЕАЭС и обосновании пребывания Армении в ней, которые пыталась привести Республиканская партия". Такие вот дела, когда ни один из аргументов, приведенных как представителями Республиканской партии, так и других фракций НС РА, которые, мягко выражаясь, уж очень убедительно аргументировали не только несостоятельность доводов, приводимых депутатами фракции "Елк", но и несвоевременность, опасность для армянской государственности подобного шага, почему-то не были услышаны и увидены оппозиционерами. Единственная фракция, которой, как воздух, нужно было отвлечь внимание общественности Армении от осмысления политического фиаско фракции “Елк”, имевшего место в ходе обсуждения вопроса о выходе Армении из ЕАЭС, была как раз фракция “Елк”. Достаточно вспомнить, что подконтрольные ей, а скорее их закордонным кураторам масс-медиа денно и нощно стращали граждан Армении апокалипсисом, грозящим всем нам, в случае дальнейшего членства Армении в ЕАЭС, неизбежными катастрофами, которые нам сулит дальнейшее стратегическое партнерство с Российской Федерацией. И на эти цели уже не год, как затрачиваются огромные суммы. К примеру, в последнем номере весьма авторитетного издания "Аргументы недели" в Армении (N 37 (581) от 6-12 октября 2017 г.) в статье Гранта Сарафяна под заглавием "Для каких целей финансируются соросовские НПО" были опубликованы документальные факты, в частности, о крупных суммах, направляемых Фондом Сороса, для финансирования организацией, нацеленных на "антироссийскую, антиевразийскую пропаганду и создание очагов нестабильности в стране”. Также приводился перечень неправительственных организаций, финансируемых Фондом Сороса, которые обслуживают направление так называемой военно-политической аналитики, направленной на искажение действительности и представление, в частности, ОДКБ как аморфного органа, России – "как недружественной, зачастую вражеской страны", а Евразийской экономической комиссии "как экономической единицы, не имеющей будущего". По мнению "аналитиков" этой, откровенно вражеской агентуры стартом дестабилизационного процесса в Армении должно было стать инициирование блоком "Елк" в НС РА процесса по началу выхода Армении из Евразийского экономического союза, параллельно этому планировалось полное извращение сути “Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации” во время обсуждения этого законопроекта по ратификации данного соглашения и дебатов по проекту закона "Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках двустороннего договора о развитии военно-технического сотрудничества". Чтобы иметь более-менее полное представление о масштабах затрат по извращению сути этих законопроектов, приведем выдержку из публикации "Для каких целей финансируются соросовские НПО": "Этими действиями данные организации преследуют цель – вбить клин в армяно-российское стратегическое сотрудничество. Большой вклад в этом деле имеют "Аналитический центр регионального сотрудничества и глобализации (руководитель Степан Григорян), профинансированный на сумму 148530 долларов США; “Центр сотрудничества во имя демократии” (руководитель Степан Даниелян) был профинансирован в размере 268020 долларов: клуб “Статья 3” (во главе с Гаяне Абраамян), профинансированный на сумму 143530 долларов США.

И вот после столь щедрых вознаграждений фактически осуществляемых со стороны налогоплательщиков одной из дружественных стран, внешнеполитический курс которой, судя по последним перестановкам во внешнеполитическом ведомстве этого государства, при новой администрации должен был бы измениться, однако, этого не произошло и в итоге имел место полный провал. А это – дело нешуточное. Надо было срочно что-то предпринять, инициировать какой-то вселенский скандал, чтобы, повторюсь, отвлечь внимание нашей общественности от вышеописанных явлений.

Однако, читатель вполне резонно может задаться вопросом. А к чему все это? Где же собака зарыта? Читателям напомним, что 24 июля 2017 года в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии Совета Федерации, спикер Валентина Ивановна Матвиенко напомнила, что в девяностых годах прошлого века иностранные специалисты сидели в избирательных штабах российских кандидатов в президенты. “К счастью, эти времена прошли, мы сами в состоянии проводить выборы”,– отметила спикер, добавив, что “такой демократической системе выборов могут позавидовать другие государства”. Далее она продолжила: “Сегодня есть попытки информационно влиять на те или иные слои общества в рамках разнузданной информационной политики … И конечно, мы наблюдаем активизацию этих сил в связи с приближающимся главным событием нашей внутренней политики – выборами президента РФ”. Примеров тому – “выше головы”, заявила Валентина Ивановна, – каждый такой акт будет пресекаться, будут приниматься меры, чтобы не допустить подобных действий”. Так вот, неуемная активизация антироссийских, русофобских сил в Республике Армения является составляющей геополитической стратегии одного из центров силы мировой политики по созданию очагов напряженности по всему периметру границ Российской Федерации: будь это на Западе, Южном Кавказе или в Южной Азии. В этом плане роль Республики Армения, как надежного геополитического союзника Российской Федерации, граничащего с форпостом НАТО на Южном Кавказе – Турцией, трудно переоценить. И именно этим обстоятельством обусловлено щедрое финансирование разного рода антироссийских сил в Армении. Однако дело ограничивается не только информационной войной против Армении и России. Все более четко вырисовывается и намерение все того же центра силы мировой политики создать военную структуру в юго-западном подбрюшье Армении. Что имеется в виду. В 2010 году Турция и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнерстве и взаимопомощи. Данный договор закрепил достигнутый к тому времени уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и возвел его в ранг стратегического партнерства. Баку и Анкара договорились взаимодействовать в сфере подготовки и переподготовки военных кадров и модернизации армии для участия в совместных военных операциях и регулярно проводить совместные военные учения. Главным же достижением азербайджанских и турецких дипломатов стало закрепление пункта об оказании друг другу содействия в случае агрессии со стороны третьих стран. Отметим, что развязанная Азербайджаном четырехдневная апрельская война 2016 года, со стороны руководства Турции и Азербайджана цинично квалифицировалась как агрессия со стороны Армении. Заметим также, что активизация военного сотрудничества Турции и Азербайджана не выпала из поля зрения Грузии. Уже в 2012 г. грузинские вооруженные силы впервые приняли участие в азербайджано-турецких военных учениях, далее в августе 2014 года между этими странами была достигнута договоренность о создании нового дипломатического формата – трехсторонней встречи министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии. Отметим, что 19 августа 2014 г. в Автономной республике Нахичеван, прошла первая встреча между министрами обороны и с тех пор состоялось пять подобных встреч. На этих встречах были определены наиболее актуальные вопросы военного сотрудничества – региональная безопасность, обеспечение территориальной целостности стран и др. Думается, что не вызывает никаких сомнений, что военное сотрудничество этих трех стран нацелено прежде всего против России и Армении. Именно осознание этих политических реалий и стало одним из побудительных мотивов по заключению “Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации”. Об этом ваш покорный слуга несколько подробнее заявил в своем выступлении в НС РА, на которое спустя лишь сутки была конвульсивная реакция со стороны коллеги из оппозиции, примечательно, что она проявилась в ходе обсуждения совершенно другого вопроса. То есть вся воинственная риторика депутатов фракции “Елк”, противников ратификации соглашения об объединенной группировке войск была депутатами НС РА в доступной форме нивелирована, сведена на нет. Здесь в качестве напоминания нашим оппонентам хотелось бы привести выдержку из интервью депутата Милли Меджлиса Азербайджана, политолога Расима Мусабекова, который еще летом 2010 года в интервью ИА REGNUM утверждал: “Турции безопасность Азербайджана, в особенности его неотъемлемой части – Нахичеванской автономии, имеет очень большое значение … Турецкое присутствие освободило бы корпус азербайджанской армии, дислоцированной в Нахичевани, исключительно от оборонительных функций”. Далее он добавил, что “Турция уже демонстрировала в контексте Кипра, действий Рабочей партии Курдистана в Ираке – когда речь идет о безопасности, что турецкое политическое и военное руководство в состоянии принимать самостоятельные решения”.

Однако на этом политолог не остановился и далее утверждал, что “Карсское соглашение (имеется в виду Карсский договор, подписанный 13 октября 1921 года между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией с другой, при участии РСФСР – А.Г.) признает за Турцией право держать военную базу в Нахичевани”. Думается, что подобные откровения ни у кого не оставляют сомнений в истинных целях набирающего обороты военного сотрудничества Турции, Азербайджана и Грузии. Уже не приходится говорить о вольной интерпретации Карсского договора, наделяющего Турцию не существующими полномочиями, однако, это является темой отдельного анализа. Возвращаясь к дебатам, имевшим место в НС РА, при обсуждении вышеуказанных законопроектов, невольно напрашивается вопрос: так чьи же интересы защищали депутаты из фракции “Елк” ? Во всяком случае не Республики Армения, это уже точно. Выводы на сей счет оставим читателям и политическим поводырям тех из наших оппонентов, которые, ведая того или нет, стремятся превратит отдельных неопытных депутатов НС РА слепым оружием в руках откровенно враждебных Армении сил. Их тактика также и в том, чтобы накануне президентских выборов в России дестабилизировать ситуацию в Армении, являющейся стратегическим союзником России, тем самым отвлечь внимание российского руководства от внутриполитических процессов в своей стране. Причем их замысел в том, чтобы проводить эту политику на фоне, вот уже не первый год, целенаправленно нагнетаемой антироссийской истерии. Повторюсь, расчет прост – дестабилизировать Армению, потом и Россию. Но беда-то в том, что этот гнусный антиармянский заговор уже раскрыт, а значит его провал предрешен. Не хотелось завершить статью на грустной ноте, а посему в заключение приведу выдержку из поздравления Президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину в связи с его юбилеем.

“Уважаемый Владимир Владимирович! Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея! … Хотелось бы с признательностью отметить Ваш личный вклад в укрепление стратегических союзнических отношений Армении и России, основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран. Благодаря последовательным усилиям нам удалось значительно обогатить повестку дня армяно-рассийского сотрудничества новыми современными инициативами и проектами, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе … От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго”. Со всей искренностью разделяю позицию нашего Президента Сержа Азатовича Саргсяна и присоединяюсь к его поздравлениям.

Армению не поколебать: стратегический союз Армении и России на века.

Арташес Гегамян

депутат Национального Собрания от Республиканской партии Армении,

сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации, председатель партии «Национальное Единение»