В посещении Арцаха не вижу ничего предосудительного – Четиноглу

Саид Четиноглу, посетивший в сентябре Арцах, считает совершенно безосновательным шум, поднятый официальным Баку по этому поводу, равно как и решение генпрокуратуры Азербайджана об объявлении международного розыска.

В эксклюзивной беседе с Арменпресс он поделился своей озабоченностью относительно действий Азербайджана, стремящегося превратить структуры других стран в инструмент для исполнения своих выдумок и упрямства.

«Помимо изучения геноцида я, как историк, прежде всего являюсь также правозащитником и активистом, занимал руководящие посты в правозащитной организации Турции. И когда AmnestyInternational решил прийти в Турцию, я был в числе первых координаторов. В Анкаре я занимал должность спикера Инициативы свободы мысли в Анкаре.

С этой точки зрения посещение Арцаха выглядит более чем естественным. Соответствующее предложение моего друга Арагаца Ахояна я принял без колебаний.

Термины «спорные» и «подлежащие обсуждению территории» считаю более чем проблематичными. Согласно кому или чему они спорные? Ответ на эти вопросы – конъюнктурный и «реалполитический». Иными словами – это политика, не отражающая реального положения вещей.

В наши дни это недопустимо, это ретроградство. Как правозащитник между моими исследованиями и посещениями «спорных» и «подлежащих обсуждениютерриторий» Арцаха/Карабаха не вижу ничего предосудительного.

Наоборот, считаю, что я сделал это слишком поздно.

Предпринятое Азербайджаном расследование - в нарушение международных норм, это насилие в прямом смысле слова. Второе нарушение – требование экстрадировать нас из своей собственной страны, чтобы наказать нас. Каприз. Именно поэтому это требование не удостоилось внимания в нашей стране.

Проявлением насилия со стороны Азербайджана является и объявление в отношении нас международного розыска. Это не что иное, как нарушение Азербайджаном основополагающих прав человека и попытка превратить структуры других стран в инструмент для исполнения своих выдумок и упрямства. Азербайджан хочет воспрепятствовать нашим посещениям не только Арцаха, но и других стран.

Свобода передвижений – одно из основополагающих прав человека. Исходя из этого, Международный уголовный суд считает ограничение этого права преступлением против человечества.

Итоги моего визита в Арцах я опубликую отдельно», - сказал Четиноглу.

Аракс Касьян