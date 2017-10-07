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В посещении Арцаха не вижу ничего предосудительного – Четиноглу


Саид Четиноглу, посетивший  в  сентябре  Арцах, считает совершенно безосновательным шум, поднятый  официальным Баку по этому  поводу, равно как и решение генпрокуратуры  Азербайджана об объявлении международного розыска.

В  эксклюзивной беседе с Арменпресс он поделился своей озабоченностью относительно действий Азербайджана, стремящегося превратить структуры  других стран в  инструмент  для  исполнения  своих выдумок и упрямства. 

«Помимо изучения  геноцида я, как  историк, прежде  всего являюсь также правозащитником и активистом, занимал руководящие  посты  в  правозащитной  организации Турции. И когда AmnestyInternational решил прийти в Турцию, я был в числе первых координаторов. В Анкаре я занимал должность спикера Инициативы свободы мысли в Анкаре.

С этой  точки зрения посещение  Арцаха выглядит более чем естественным. Соответствующее предложение  моего друга Арагаца Ахояна я принял без колебаний. 

Термины «спорные» и «подлежащие обсуждению территории» считаю более чем проблематичными. Согласно кому  или чему они спорные? Ответ на  эти вопросы – конъюнктурный  и «реалполитический». Иными словами – это политика, не  отражающая реального положения  вещей.

В  наши дни это недопустимо, это ретроградство. Как правозащитник между моими исследованиями и посещениями  «спорных» и «подлежащих обсуждениютерриторий» Арцаха/Карабаха не вижу  ничего предосудительного.

Наоборот, считаю, что я сделал это слишком поздно.

Предпринятое  Азербайджаном расследование - в нарушение международных норм, это насилие  в  прямом смысле  слова. Второе  нарушение – требование экстрадировать нас из своей  собственной страны, чтобы  наказать нас. Каприз. Именно поэтому  это требование не удостоилось внимания в  нашей  стране. 

Проявлением насилия со стороны Азербайджана  является и  объявление в отношении нас международного розыска. Это не что иное, как  нарушение  Азербайджаном основополагающих прав человека и попытка превратить   структуры  других стран в  инструмент  для  исполнения  своих выдумок и упрямства. Азербайджан хочет воспрепятствовать нашим посещениям не  только Арцаха, но и других стран.

Свобода передвижений – одно из основополагающих прав человека. Исходя из этого, Международный  уголовный  суд считает ограничение  этого права преступлением против  человечества.

Итоги моего визита в Арцах я опубликую отдельно», - сказал Четиноглу.

 

Аракс Касьян



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