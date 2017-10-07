С выбора нового главы Союза кинематографистов начнется новый этап развития нашего кино – Армен Амирян

С момента съезда и выбора нового главы Союза кинематографистов начнется новый этап развития нашего кино.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 7 октября такое мнение высказал министр культуры РА Армен Амирян.

«На данный момент представлена концепция развития кино и проект закона «О кино». Думаю, что с новым председателем СКА мы сможем начать новый этап развития нашего кино», - сказал он.

Роль СКА Амирян считает одним из важнейших звеньев этой цепи. И каждый из кандидатов достоин занять пост главы союза. «Уверен, после выборов мы действительно вступим в новый этап – этап новых творческих успехов, важных и для кино, и для экономики. Мы сможем создать виртуальный образ родины, который обычно создается в фильмах», - сказал Амирян.

В ереванском Доме кино проходит внеочередной съезд кинематографистов. Из 187 членов СКА присутствуют 145. Кандидатов в главы СКА 3 – АрутюнХачатрян, Геворк Геворкян и Ваге Геворкянц.