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С выбора нового главы Союза кинематографистов начнется новый этап развития нашего кино – Армен Амирян


С момента съезда и выбора нового главы Союза  кинематографистов начнется новый этап развития  нашего кино.

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами 7 октября такое  мнение высказал министр культуры  РА  Армен Амирян.

«На данный  момент представлена концепция развития  кино и проект закона «О кино». Думаю, что с новым председателем СКА мы  сможем начать новый этап развития  нашего кино», - сказал он.

Роль СКА Амирян считает одним  из важнейших звеньев этой  цепи. И каждый  из кандидатов достоин занять пост главы союза. «Уверен, после  выборов мы  действительно вступим в новый этап – этап новых творческих успехов, важных и для  кино, и для  экономики. Мы сможем создать виртуальный  образ родины, который  обычно создается в фильмах», - сказал Амирян.

В  ереванском Доме  кино проходит внеочередной  съезд кинематографистов. Из 187 членов СКА присутствуют 145. Кандидатов  в  главы СКА 3 – АрутюнХачатрян, Геворк Геворкян и Ваге Геворкянц.



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