Ваге Геворкянц: Союз кинематографистов я сохраню - это дело чести

Съезд Союза кинематографистов пройдет неинтересно для журналистов. Такое мнение выразил кандидат в председатели Союза Ваге Геворкянц, обратившись к вопросу о выборах председателя.

«Когда я говорю «неинтересно», значит спокойно и без шума. Скажу, что у меня очень хорошие отношения с остальными кандидатами, мы коллеги. Если выберут не меня, поздравлю победителя и скажу, что готов работать с ним», - сказал на пресс-конференции в зале «Арменпресс» Ваге Геворкянц.

Вопрос, чем он лучше остальных кандидатов, заданный журналистами, В. Геворкянц посчитал некорректным. «Журналисты всегда задают этот вопрос, но я считаю, что лучше или хуже не бывают. Бывают другими. У других кандидатов свои подходы, у меня – свои. Деятели кино сами должны выбрать тот, который считают подходящим для себя. Могу сказать, что киносоюз в свое время создал мой дед, продолжал мой отец. Сейчас многие говорят, что это наследственная должность получается и тому подобное… во всяком случае, однозначно могу сказать только, что сохраню его, это для меня дело чести. Нужно сохранить то, что есть, другое дело – постараюсь умножить, активизировать …

Съезд Союза кинематографистов пройдет 7 октября. На должность председателя выдвинуты 3 кандидатуры – Ваге Геворкянц, Арутюн Хачатрян, Геворг Геворкян.