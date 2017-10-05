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Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры


Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили создание общеевропейской прокуратуры, которая займется расследованием случаев финансовых преступлений против Евросоюза. Голосование по данной инициативе состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как говорится в сообщении Европарламента, "прокуратура Евросоюза поможет соединить усилия европейских и национальных правоохранительных органов в борьбе с финансовыми махинациями". "Данная структура будет отвечать за расследование и преследование в судебном порядке мошенничества и других преступлений, затрагивающих финансовые интересы сообщества", - отмечается в заявлении ЕП.

В работе прокуратуры примут участие 20 стран Евросоюза. Восемь стран, которые пока не присоединились к новой структуре (Швеция, Нидерланды, Мальта, Венгрия, Польша, Великобритания, Ирландия и Дания), "смогут это сделать в любое время", отметили в Европарламенте. Штаб-квартира прокуратуры будет находиться в Люксембурге. Как ожидается, структура начнет работать не раньше 2020 года.


 

 



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