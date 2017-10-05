Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписаны из больниц, заявил журналистам на пресс-конференции шериф города Джозеф Ломбардо.

По его словам, 317 из 489 человек, доставленных в больницы, были выписаны на настоящий момент, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что Пэддок вел тайную жизнь, готовя нападение. "Нападение было тщательно спланировано", — сказал Ломбардо. "Он десятилетиями вел тайную жизнь, собирая оружие", — добавил он.

Ломбардо назвал Пэддока "опасным человеком с отклонениями". При этом шериф признал, что мотивы Пэддока могут остаться тайной навсегда

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам.