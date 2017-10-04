Президент Армении принял председателя Сената парламента Чехии Милана Штеха

Президент Армении Серж Саргсян принял председателя Сената парламента Чешской Республики Милана Штеха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя в Армении, Серж Саргсян с теплотой вспомнил встречу с Миланом Штехом, состоявшуюся в рамках его государственного визита в Чехию в 2014 году. Серж Саргсян выразил надежду, что визит председателя Сената парламента Чехии в Армению будет результативным, укрепляя существующие между двумя странами дружественные отношения, и господин Штех почувствует такую же теплоту и дружбу, какую он всегда проявлял лично в отношении представителей Армении в ходе визитов в Чехию.

Президент Республики подчеркнул, что Армения считает Чехию дружественной страной и надёжным партнёром и заинтересована в углублении и прогрессе сотрудничества по всем направлениям.

Президент с удовлетворением констатировал, что две дружественные страны связывает устойчивый политический диалог на всех уровнях. Серж Саргсян подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в деле постоянного развития этого диалога, отметив, что в деле обогащения и продвижения повестки армяно-чешских отношений своё весомое место имеет межпарламентское сотрудничество.

Председатель Сената парламента Чехии, выразив благодарность за приём, отметив, что все его встречи в Армении проходят в тёплой и позитивной атмосфере. Милан Штех также подчеркнул, что отношения между Чехией и Арменией находятся на самом высоком уровне, учитывая активные контакты и взаимопонимание между высоким руководством двух стран, а также эффективное взаимодействие законодательного и исполнительного органов.

По его убеждению, этот высокий уровень политических отношений нужно дополнить также активными торгово-экономическими связями, в направлении чего определённые работы уже ведутся. Председатель Сената проинформировал, что в составе возглавляемой им делегации в Армению прибыли также чешские предприниматели, которые проведут встречи с армянскими коллегами, ознакомятся с экономическими возможностями Армении и существующим на рынке спросом.

Председатель Сената парламента Чехии на встрече с президентом Республики коснулся также вызвавшей много шума темы относительно продажи чешского оружия Азербайджану, подчеркнув, что те, кто осуществляли эту продажу, не имели разрешения властей Чехии, и сейчас ведётся следствие для выяснения, как была осуществлена эта сделка.

На встрече собеседники обменялись мнениями также по актуальным региональным и международным проблемам и вызовам, коснулись процесса урегулирования НК проблемы. Председатель Сената парламента Чехии подчеркнул, что его страна поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и считает, что проблема должна решаться исключительно мирным путём.