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В турецких тюрьмах содержатся 594 ребенка младше 6 лет


В тюрьмах Турции содержатся вместе со своими матерями 594 ребенка младше 6 лет. Как передает “Арменпресс», об этом сообщает турецкая  Diken.

Сведения сообщены министром юстиции Турции Абдулгамидом Гюлем, который ответил на запрос депутата от Демократической партии народов Муслума Догана.

По данным министра, в тюрьмах содержатся 547 матерей с малолетними детьми.

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