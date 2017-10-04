В турецких тюрьмах содержатся 594 ребенка младше 6 лет

В тюрьмах Турции содержатся вместе со своими матерями 594 ребенка младше 6 лет. Как передает “ Арменпресс », об этом сообщает турецкая Diken.

Сведения сообщены министром юстиции Турции Абдулгамидом Гюлем, который ответил на запрос депутата от Демократической партии народов Муслума Догана.

По данным министра, в тюрьмах содержатся 547 матерей с малолетними детьми.