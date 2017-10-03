Джонни Меликян советует не превращать инцидент в Джавахке в стержень армяно-грузинских отношений

Картвелолог Джонни Меликян считает, что инцидент в с. Гумбурда может быть обусловлен внутренними политическими процессами.

«Сейчас, по-моему, инцидент исчерпан. Важно вмешательство министра внуренних дел Грузии, который оперативно прибыл в село, и в результате переговоров задержанные сельчане были отпущены. Инцидент мог быть спровоцирован тем, что приближаются очередные выборы местного самоуправления и основные политические силы, естественно, хотят позиционировать себя в Джавахке», - сказал он в беседе с «Арменепресс».

Д. Меликян также посоветовал не забывать, что раскачка ситуации выгодна, в первую очередь, Азербайджану, который вместе с проазербайджанскими грузинскими сайтами распространяет информацию, что имели место столкновения между армянами и грузинами, что армяне всегда остаются армянами, что они агрессивны и т.п.

Он заметил, что все вопросы, связанные с религиозными памятниками, решаются в первую очередь, межцерковным диалогом между грузинской епархией ААЦ и Грузинской православной церковью, а отношения между двумя странами развиваются динамично в духе добрососедства и каких-либо серьезных, нерешаемых разногласий между ними нет. Есть лишь вопросы, нуждающиеся в совместном решении.

Местные жители хотели поставить хачкар во дворе армянской церкви в с. Гумбурда, чему воспрепятствовали грузинские полицейские. Между ними возникла драка, в результате которой грузинский спецназ избил местных жителей и задержал двоих.