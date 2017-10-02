Гимнасты начали соревнования на первенство мира

Армянская сборная по гимнастике вступила в борьбу на первенстве мира.

Как передает «Арменпресс», в канадском Монреале стартует первенство мира по гимнастике, на котором Армению представляют Арутюн Мердинян, Артур Давтян и Ваагн Давтян. Армянские спортсмены вступят в борьбу на квалификационном этапе.

Команда готовилась к соревнованиям на первенство мира в Париже на учебно-тренировочных сборах под руководством тренера Акоба Серобяна.