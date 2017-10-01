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Областной центр Ширака отмечает День Гюмри


1 октября столица Ширака в очередной раз празднует День Гюмри.

Как  передает Арменпресс, в этом году  девиз праздника – «Мой древний и новый Гюмри».

В рамках праздника состоятся различные  мероприятия: открытие  Дворца детско-юношеского творчества, праздник «Дети и краски», Фестиваль искусств на Александровской, ныне ул. Кирка Киркоряна, Фестиваль хлеба и др.

Состоится также презентация неизданной книги  Ованеса Шираза «Памятник  отцу». Чуть позже на центральной  улице выставка ретроавтомобилей и концерт духового оркестра.

Праздничный день завершится большим концертом на главной  площади города и фейерверком.

На проведение  мероприятий из общинных бюджетов  выделено 8 млн драмов.

 

Арменуи Мхоян



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