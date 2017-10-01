Областной центр Ширака отмечает День Гюмри

1 октября столица Ширака в очередной раз празднует День Гюмри.

Как передает Арменпресс, в этом году девиз праздника – «Мой древний и новый Гюмри».

В рамках праздника состоятся различные мероприятия: открытие Дворца детско-юношеского творчества, праздник «Дети и краски», Фестиваль искусств на Александровской, ныне ул. Кирка Киркоряна, Фестиваль хлеба и др.

Состоится также презентация неизданной книги Ованеса Шираза «Памятник отцу». Чуть позже на центральной улице выставка ретроавтомобилей и концерт духового оркестра.

Праздничный день завершится большим концертом на главной площади города и фейерверком.

На проведение мероприятий из общинных бюджетов выделено 8 млн драмов.

Арменуи Мхоян