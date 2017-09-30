Попытки наступления террористов на западе и востоке Сирии провалились

В российском Минобороны рассказали, что в настоящее время сирийская армия при поддержке ВКС РФ завершает операцию по уничтожению вторгшихся с территории Ирака боевиков.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интерфакс».

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что попытки наступления террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра" и ИГИЛ, продолжавшиеся на протяжении последней недели на западе и востоке Сирии, завершились провалом.

"Террористические группировки ИГИЛ и "ан-Нусра" понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев", - заявил Конашенков.