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Попытки наступления террористов на западе и востоке Сирии провалились


В российском Минобороны рассказали, что в настоящее время сирийская армия при поддержке ВКС РФ завершает операцию по уничтожению вторгшихся с территории Ирака боевиков.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интерфакс».

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что попытки наступления террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра" и ИГИЛ, продолжавшиеся на протяжении последней недели на западе и востоке Сирии, завершились провалом.

"Террористические группировки ИГИЛ и "ан-Нусра" понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев", - заявил Конашенков.

 



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