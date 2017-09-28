Правительство утвердило проект бюджета на 2018 г. Доходная часть будет увеличена почти на 100 млрд драмов

Правительство Армении утвердило план госбюджета на 2018 г, который будет направлен в НС. Министр финансов В. Арамян отметил, что доходная часть бюджета составит 1 триллион 307 млрд драмов вместо 1 триллиона 207 млрд драмов 2017 года. 100 млрд прибавились за счет налоговых доходов. Расходная часть составит 1 триллион 464 млрд драмов против 1 триллиона 360 млрд драмов 2017 г. Дефицит составит около 157 млрд драмов против 150 млрд 2017 г. Арамян отметил,, что почти 80 млрд драмов дефицита 2018 г предполагается получить из внутренних источников, остальные – из внешних.

«Проект предусматривает в 2018 г 4,5 % экономический рост. В наших расчетах мы подняли показатель роста. В 2017 г у нас был рассчитан рост в 3,2%, но с учетом показателя высокой экономической активности мы предполагаем, что в этом году рост будет в пределах 4-4,8%. Исходя из этого, мы надеемся на 4,3% роста”, - приводит «Арменпресс» слова министра.

Министр подчеркнул, что в 2018 г выросли капитальные расходы и затраты на оборону. На капитальные расходы будет направлено 175 млрд драмов против 95 млрд в 2017 г., а на оборону – 246,8 млрд против 209,8 млрд 2017 г.

“Я думаю, что лидером будет промышленность – предполагается рост в 6,5 %, в сельском хозайстве – минимум 4%. В ее основе лежат программы субсидирования. Мы сделали упор на капитальные траты, потому что хотим иметь 5% роста”, - сказал Арамян.