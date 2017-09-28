Kомпания Ucom была признана лучшей в сфере телекоммуникаций

В рамках трехдневного фестиваля-конференции-премии под названием “Страны под одной крышей 2017” компания Ucom была признана лучшей в сфере телекоммуникаций. Мероприятие ежегодно организуется по инициативе Совета по содействию международным деловым отношениям правительства РА. Об этом «Арменпресс» сообщилив отделе PR и коммунинакций компании Ucom.

Посредством модернизированной сети 4G+ и соответствующей лучшим мировым стандартам собственной оптоволоконной сети компания предоставляет полный пакет фиксированных и мобильных телекоммуникационных услуг свыше 600 тыс. абонентов.

Постоянно предоставляющая инновационные решения компания Ucom сделала доступными каждому не только мобильное телевидение через приложение MediaRoom, но и виртуальный кошелек U!Pay, возможность иметь в 1 SIM-карте армянский и российский номера, облачные решения U!Cloud и многое другое.

Айк Есаян

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«Такая оценка крайне обязывает. Компания Ucom продолжит работать с большим энтузиазмом и предлагать инновационные решения своим абонентам», – отметил генеральный директор компании Ucom