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В Сирии более 800 боевиков перешли на сторону правительственных войск


Свыше 800 человек в ходе присоединения незаконных вооруженных формирований (НВФ) к режиму прекращения боевых действий перешли на сторону правительственных войск Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"После подписания заявочного листа свыше восьмисот человек одного из отрядов, действовавшего на северо-западе провинции Идлиб, перешли на сторону правительственных войск Сирии", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Сообщается, что в населенном пункте Дейр-эль-Фардис (провинция Хомс) урегулировали свой статус шестьдесят три участника незаконного вооруженного формирования группировки "Катиба Хаджр".

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