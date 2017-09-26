Раскрыта дата выхода продолжения «Оно»

Киностудия Warner Bros. выпустит сиквел фильма ужасов «Оно» в широкий прокат 6 сентября 2019 года, ровно через два года после релиза первой картины. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Deadline.

Режиссером ленты выступит Андрес Мускетти, снявший «Оно» 2017 года. Продолжение расскажет о жизни главных героев через 27 лет после произошедшего в предыдущей части. Персонажи собираются вместе, чтобы вновь противостоять главному антагонисту франшизы клоуну Пеннивайзу.

22 сентября актер Джейден Либерер, сыгравший в «Оно» одну из главных ролей, рассказал об альтернативной концовке хоррора.

Лента Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как Пеннивайз похищает детей в маленьком американском городе. «Оно» установило новый рекорд среди хорроров в американском прокате, а также среди всех сентябрьских премьер в истории.