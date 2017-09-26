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Ваан Мартиросян обратился к открытию абхазской дороги и решению проблемы Верхнего Ларса


 Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян настроен оптимистично и уверен, что рано или поздно откроются не только дороги, ведущие через Грузию, но и все остальные, поскольку народы нуждаются в контактах. Об этом он заявил на пресс-конференции 26 сентября, коснувшись вопроса возможности разблокирования абхазской дороги. “Я уверен, что дорога скоро откроется”, - передает  «Арменпресс» слова  министра.

Коснувшись проблем Верхнего Ларса в зимний период, министр сказал, что грузинская сторона увеличила количество снегоуборочной техники.

«Я еще раз встречался с директором грузинской дорожной компании. Готовится проектная документация по строительству нового  тоннеля. Работы начнутся в  будущем году и продлятся три года”.

Что касается альтернативных Верхнему Ларсу путей, то это не только сухопутные дороги, но и паромная переправа, которую организует “Южнокавказская железная дорога” по сравнительно низкой цене.

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