Правительство доведет до конца программу строительства автодороги “Север-Юг”

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян заверяет, что правительство Армении продолжит программу строительства автодороги “Север-Юг” до ее завершения.

Министр заявил на созванной пресс-конференции, что продолжается строительство 7 путепроводов на участке Ереван-Арташат, движение под ними открыто раньше срока, в мае месяце, строительные работы продолжаются. “В октябре по ним откроется движение, причем три будут готовы полностью. На остальных 4-х предполагаются дополнительные работы, не предусмотренные проектом. Это связано с асфальтированием”, - передает «Арменпресс» слова министра.

Обратившись к заявлению представителя Азиатского банка развития в Армении Шейна Розенталя о том, что цена строительства 1 км с 1,2 млн долларов выросла до 3,5 млн долларов, и в ответ на замечание журналиста, что Ш. Розенталь поставил под сомнение продолжение программы, министр сказал: “ Цена связана с объективными условиями, о которых, если будет надо, я расскажу подробно. АБР финансирует отдельные участки строительства, министерство эффективно сотрудничает с ним, все программы обсуждаются и я уверен, что представитель АБР не сомневается в завершении строительства.

Участок Аштарак-Ланджик финансируют АБР и Европейский инвестбанк, это горная трасса и стоимость ее выше. Уверен, что Армении нужна эта дорога, от нее зависят и туризм, и грузоперевозки, что стимулирует и бизнес”, - подчеркнул В. Мартиросян.

Министр отметил, что сейчас обсуждается поиск партнеров для строительства остальных участков. По некоторым из них практически готова проектная документация.

На вопрос, не лучше ли было направить эти деньги на решение других неотложных задач, министр сказал, что любую программу нужно рассмотреть и направить деньги туда, где граждане страны быстрее почувствуют пользу от вложений. Правительство Армении намерено закончить это строительство”, - подчеркнул министр.

Касаясь сообщений в прессе, что 150 млн долларов потрачено всего на 30 км дороги, министр ответил, что 30 км сданы в эксплуатацию. На них потрачено 70 млн. 150 млн потрачено, но не все участки приняты в эксплуатацию.