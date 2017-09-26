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Юный тяжелоатлет Геворг Каграманян стал чемпионом Европы


Член юношеской  сборной Армении  по тяжелой атлетике Геворг Каграмянян стал чвмпионом Европы.

 Как сообщает  «Арменпресс»,  на проходящем в Косово первенстве Европы в возрастной категории до 15 лет Каграманян в рывке поднял и удержал 105 кг, а в толчке – 133 кг и с результатом в двоеборье 238 кг стал чемпионом Европы в весе 69 кг.

Ранее Ара Погосян с результатом двоеборья 186 кг также завоевал звание чемпиона Европы в своей возрастной группе. Он завоевал малое золото в толчке (105 кг) и серебро - в рывке (81 кг).

Монте Мхитарян поднял в двоеборье 193 кг и получил серебряную медаль, но не имел равных  в рывке (91 кг), а в толчке (102 кг) удовлетворился бронзовой медалью.

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