Белый дом не считает, что "точный удар" решит проблему Корейского полуострова
Администрация США не считает, что один "точный удар" сможет решить проблему Корейского полуострова, однако не собирается исключать возможность военного варианта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Институте изучения войны.
"Не существует точного удара, который бы решил проблему [Корейского полуострова]. Не существует военной блокады, которая может решить эту проблему, - отметил Макмастер. - Мы надеемся, что мы избежим войны, но мы не можем исключить эту возможность".
Власти КНДР должны позволить провести инспекцию своих ядерных объектов и признать готовность отказаться от ядерного оружия, прежде чем Вашингтон начнет вести переговоры с Пхеньяном, заявил Макмастер.
Отвечая на вопрос о том, что дает Вашингтону уверенность, что санкции не спровоцируют войну с КНДР, он ответил: "Ничего".