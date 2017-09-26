Администрация США не считает, что один "точный удар" сможет решить проблему Корейского полуострова, однако не собирается исключать возможность военного варианта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Институте изучения войны.

"Не существует точного удара, который бы решил проблему [Корейского полуострова]. Не существует военной блокады, которая может решить эту проблему, - отметил Макмастер. - Мы надеемся, что мы избежим войны, но мы не можем исключить эту возможность".

Власти КНДР должны позволить провести инспекцию своих ядерных объектов и признать готовность отказаться от ядерного оружия, прежде чем Вашингтон начнет вести переговоры с Пхеньяном, заявил Макмастер.

Отвечая на вопрос о том, что дает Вашингтону уверенность, что санкции не спровоцируют войну с КНДР, он ответил: "Ничего".



