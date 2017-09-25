Между aрцахским городом Чартар и французским городом Десин-Шарпио подписана Декларация о дружбе

Между городом Чартар Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) и французским городом Десин-Шарпио 25 сентября подписана Декларация о дружбе. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, торжественная церемония подписания Декларации состоялась во Дворце культуры и спорта им. Севака.Гукасяна г.Чартар.

Декларацию подписали мэр города Чартар Артур Агабекян и мэр Десин-Шарпио Лоранс Фотран. На церемонии подписания присутствовали министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян, глава администрации Мартунинского района Карен Товмасян.

В Декларации, в частности, отмечается, что, приветствуя последовательные шаги народа Арцаха по созданию и развитию свободного и демократического общества и подчеркивая необходимость содействия диалогу между народами и достижения окончательного мира на Южном Кавказе, стороны решили установить дружественные отношения между двумя общинами. Цель Декларации – углубление отношений между городами, а также реализация совместных программ в сфере образования, культуры и спорта.

Таким образом, Десин-Шарпио стал 8-м из французских городов, установивших дружественные отношения с городами Республики Арцах.

Всего было подписано 15 соглашений о сотрудничестве между городами Арцаха и городами США, Франции, страны Басков и Бразилии и одно соглашение между Арцахом и департаментом Дром Франции.