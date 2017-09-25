Apple и Google остались самыми дорогими брендами пятый год подряд

Бренды Apple и Google уже пятый год сохраняют за собой статус самых дорогих в мире, свидетельствует отчет Interbrand Corp. о 100 ведущих брендах мира в 2017 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным Interbrand, стоимость бренда Apple повысилась на 3%, до $184,15 млрд. Находящийся на второй строчке Google прибавил за год 6%, поднявшись до $141,70 млрд. На третьей строчке в этот раз оказался бренд Microsoft, подорожавший за год на 10%, до почти $80 млрд.

В первую десятку входят семь представителей высокотехнологичного сектора: помимо Apple, Google и Microsoft, в топ попали Amazon (пятое место, $64,8 млрд), Samsung (шестое место, $56,2 млрд), Facebook (восьмое, $48,2 млрд) и IBM (десятоее, $46,8 млрд). В общей сложности лучшие бренды отрасли, оказавшиеся в рэнкинге, стоят в этом году $675 млрд, с большим отрывом опережая все остальные сектора.

Coca-Cola, которой удавалось удерживать первенство в течение 13 лет до 2013 года благодаря успешному маркетингу, теперь занимает четвертое место, стоимость ее бренда снизилась на 5%, до $69,3 млрд.

Также в десятке оказались два автомобильных бренда - Toyota на седьмом месте ($50,3 млрд) и Mercedes на девятом ($47,8 млрд). Автомобилестроение занимает второе место по совокупной стоимости брендов среди отраслей - $266,8 млрд.

В 2017 году 31 из 100 компаний принадлежат к технологической или автомобилестроительной отраслям против 29 таких компаний годом ранее.

Крупнейшая соцсеть мира Facebook снова продемонстрировала самый быстрый рост стоимости бренда за год - на 48% (до $48,2 млрд), что позволило соцсети подняться сразу на семь строчек - с 15-го на восьмое места. В число наиболее быстро развивающихся брендов также входят Amazon (+29%), Adobe (+19%), Adidas (+17%), Goldman Sachs и Starbucks (по 16%). Всего темпы роста на 10% и более продемонстрировали 16 компаний из 100.

Всего в этом году в рэнкинг вошли три новичка: Netflix на 78-м месте, Salesforce.com на 84-м и Ferrari на 88-м.

Совокупная стоимость 100 ведущих мировых брендов увеличилась в 2017 году на 4,2% по сравнению с прошлым годом, до $1 трлн 871,7 млрд.

США остаются абсолютными лидерами - 51 компания в первой сотне, Германия заняла девять мест, Франция - восемь, Китай - два. Из российских компаний в сотню самых дорогих брендов не вошла ни одна.

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы. Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 18 лет.