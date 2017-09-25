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В Дубае тестируют доставку кофе с помощью беспилотников


Одна из сетей кофеен в Дубае начала тестировать доставку кофе с помощью дронов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Arabian Business.

Тестирование прошло успешно на одном из пляжей Дубая.

"Кофекоптер" — беспилотный летательный аппарат — доставил холодные напитки покупателям в течение 15 минут из ближайшей кофейни. При этом заказ был сделан по телефону.

Как пишет издание, дрон был изготовлен специально для доставки напитков. Когда и где новый сервис будет доступен на постоянной основе, пока не сообщается.

 

 

 



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