Парламент Ирака одобрил полное закрытие границ Иракского Курдистана с другими странами

Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал в понедельник за закрытие всех контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе страны в Иракском Курдистане, в ответ на референдум о независимости в этом автономном регионе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил телеканал Al Jazeera , в заседании под председательством спикера Салима аль-Джубури не приняли участие курдские фракции, бойкотирующие сессии высшего законодательного органа.

В преддверии плебисцита, проходящего в понедельник на территории Иракского Курдистана, правительство страны потребовало от властей автономии передать под контроль Багдада пункты погранперехода и аэропорты.



