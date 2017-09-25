Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

Парламент Ирака одобрил полное закрытие границ Иракского Курдистана с другими странами


Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал в понедельник за закрытие всех контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе страны в Иракском Курдистане, в ответ на референдум о независимости в этом автономном регионе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил телеканал Al Jazeera , в заседании под председательством спикера Салима аль-Джубури не приняли участие курдские фракции, бойкотирующие сессии высшего законодательного органа.

В преддверии плебисцита, проходящего в понедельник на территории Иракского Курдистана, правительство страны потребовало от властей автономии передать под контроль Багдада пункты погранперехода и аэропорты.


 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации