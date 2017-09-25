Придание Азербайджаном религиозной окраски Нагорно-Карабахской проблеме должно быть осуждено депутатами ПА ОДКБ։ Шармазанов

Находящийся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 25 сентября встретился в Таврическом дворце с ответственным секретарем ПА ОДКБ П.Рябухиным. На встрече присутствовал также Постоянный представитель НС РА в МПА СНГ А.Чилингарян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся организационных работ предстоящего заседания Совета ПА ОДКБ. Стороны с удовлетворением подчеркнули активную деятельность армянской делегации в работах Ассамблеи.

Э.Шармазанов представил военно-политическую ситуацию на Южном Кавказе, отметив, что Азербайджан продолжает оставаться угрозой региональной безопасности и стабильности.

“Руководство Азербайджана годами открыто пропагандирует ненависть к армянам, пытаясь также дать религиозную окраску Арцахской проблеме. Мы осуждаем расистскую политику руководства Азербайджана и считаем недопустимой придание проблеме религиозной окраски. Конфликт должен быть разрешен исключительно путем мирных переговоров – с полной реализацией права народа Арцаха на самоопределение”.