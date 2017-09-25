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Глава Минобрнауки России посетила Армянский государственный педуниверситет имени Хачатура Абовяна


Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева в ходе рабочего визита в Республику Армения встретилась с руководством и преподавательским составом Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна. 

Как сообщает Арменпресс, васильева отметила, что важную роль в развитии отношений с Республикой Армения играет русский язык.

“Русский язык продолжает осуществлять важную гуманитарную функцию, он становится необходимым для чтения профессиональной литературы, что подчеркивает его значение в процессе приобретения научных и социальных знаний”, - сказала Васильева.

Министр добавила, что, несмотря на стремительные социально-экономические преобразования, наблюдается рост творческих и человеческих контактов, процесс духовной и культурной интеграции Российской Федерации и Республики Армения.

В ходе встречи решением Ученого совета вуза О.Ю. Васильевой было присвоено звание «Почетный доктор Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна».

Фото: Геворга Перкуперкяна


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