СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина

Гражданка Египта, считавшаяся самой полной женщиной в мире, скончалась в одной из клиник Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщило в понедельник издание Al-Watan.

Администрация медицинского центра, где в последнее время проходила лечение 37-летняя Иман Ахмед Абдель Ати, проинформировала, что смерть пациентки наступила в результате дисфункции внутренних органов, в том числе острой почечной недостаточности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

О женщине, проживавшей в Александрии, стало известно в 2016 года. На тот момент ее вес достигал 500 кг. Иман Ахмед Абдель Ати 25 лет не выходила из дома. Ее родители обратились за помощью к президенту страны, когда поняли, что больше не в состоянии ухаживать за дочерью.

Весной 2017 года женщина была доставлена в Мумбаи, и после операции по лапароскопической рукавной резекции желудка Иман сумела за два месяца похудеть вдвое. Через несколько месяцев успешного лечения женщина была перевезена в клинику Абу-Даби, где за ней наблюдала команда из 20 врачей. Однако спасти жизнь женщины не удалось.



