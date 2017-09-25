Системой “Квитанция таможенного сбора” воспользовались 54 550 граждан

Система “Квитанция таможенного сбора”, введенная госкомитетом по доходам с 13 февраля, существенно облегчила процесс пересечения границы и создала для таможенной службы возможность осуществления необходимого контроля на электронной площадке.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела информации и по связям с общественностью Комитета по госдоходам, по положению на 1 сентября системой воспользовались 54 550 граждан, около половины из них пересекли границу в таможенном пункте “Баграташен”.

Система производит также учет временно ввозимых в Армению и реэкспортируемых средств легкового автотранспорта.