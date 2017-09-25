Бако Саакян утвердил структуру правительства и назначил государственного министра

25 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал ряд указов. Как сообщили «Арменпресс» в главном управлении информации администрации президента Арцаха, указом президента утверждена следующая структура правительства:



государственный министр,

министерство здравоохранения,

министерство юстиции,

министерство иностранных дел,

министерство труда, социальных вопросов и миграции,

министерство экологии и природных ресурсов,

министерство сельского хозяйства,

министерство экономики и производственных инфраструктур,

министерство образования, науки и спорта,

министерство культуры, по вопросам молодежи и туризма,

министерство обороны,

министерство градостроительства,

министерство финансов.

Утверждены также другие органы государственного управления:

служба национальной безопасности,

полиция,

государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Указом Президента назначены:

государственный министр - Араик Арутюнян,

министр здравоохранения - Карине Атаян,

министр юстиции - Арарат Даниелян,

министр иностранных дел - Масис Маилян,

министр труда, социальных вопросов и миграции - Самвел Аванесян,

министр экологии и природных ресурсов - Вазген Микаелян,

министр сельского хозяйства - Жирайр Мирзоян,

министр экономики и производственных инфраструктур - Левон Григорян,

министр образования, науки и спорта - Нарине Агабалян,

министр культуры, по вопросам молодежи и туризма - Сергей Шахвердян,

министр обороны - Левон Мнацаканян,

министр градостроительства - Карен Шахраманян,

министр финансов - Григорий Мартиросян.

Согласно указам Президента утвержден состав тех министров, деятельность которых будет координироваться государственным министром, а также круг полномочий, предоставленных Президентом государственному министру в сфере управления государственной собственностью и финансами.

Согласно другому указу Президента произведен ряд структурных изменений, в частности:из министерства экономики и производственных инфраструктур отделено управление по туризму и включено в состав министерства культуры, по вопросам молодежи и туризма;в структуре аппарата Президента создано отдельное подразделение - управление по делам правительства, которое является правопреемником бывшего аппарата правительства.Некоторые подразделения бывшего аппарата правительства включены в состав разных органов:в аппарат госминистра включены социально-экономическое управление, а также подразделения, выполняющие функции в сфере территориального управления;в структуру министерства экономики и производственных инфраструктур включены управление кадастра недвижимости и комитет по управлению государственным имуществом, государственная инспекция по геодезии и земельным вопросам;в структуру министерства труда, социальных вопросов и миграции включены управление по жилищным вопросам, отдел по заселению и миграции.Согласно новым функциям утверждены уставы и структуры аппарата Президента и отдельного подразделения аппарата Президента - управления по делам правительства.Другим указом Президента утвержден новый порядок организации деятельности правительства.В тот же день Президент подписал указы, согласно которым заместитель руководителя аппарата Президента Араик Лазарян назначен начальником управления по делам правительства - первым заместителем руководителя аппарата Президента. Заместитель министра юстиции Карен Даниелян назначен заместителем руководителя аппарата Президента - начальником государственно-правового управления.