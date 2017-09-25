Бако Саакян утвердил структуру правительства и назначил государственного министра
25 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал ряд указов. Как сообщили «Арменпресс» в главном управлении информации администрации президента Арцаха, указом президента утверждена следующая структура правительства:
государственный министр,
министерство здравоохранения,
министерство юстиции,
министерство иностранных дел,
министерство труда, социальных вопросов и миграции,
министерство экологии и природных ресурсов,
министерство сельского хозяйства,
министерство экономики и производственных инфраструктур,
министерство образования, науки и спорта,
министерство культуры, по вопросам молодежи и туризма,
министерство обороны,
министерство градостроительства,
министерство финансов.
Утверждены также другие органы государственного управления:
служба национальной безопасности,
полиция,
государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Указом Президента назначены:
государственный министр - Араик Арутюнян,
министр здравоохранения - Карине Атаян,
министр юстиции - Арарат Даниелян,
министр иностранных дел - Масис Маилян,
министр труда, социальных вопросов и миграции - Самвел Аванесян,
министр экологии и природных ресурсов - Вазген Микаелян,
министр сельского хозяйства - Жирайр Мирзоян,
министр экономики и производственных инфраструктур - Левон Григорян,
министр образования, науки и спорта - Нарине Агабалян,
министр культуры, по вопросам молодежи и туризма - Сергей Шахвердян,
министр обороны - Левон Мнацаканян,
министр градостроительства - Карен Шахраманян,
министр финансов - Григорий Мартиросян.
Согласно указам Президента утвержден состав тех министров, деятельность которых будет координироваться государственным министром, а также круг полномочий, предоставленных Президентом государственному министру в сфере управления государственной собственностью и финансами.Согласно другому указу Президента произведен ряд структурных изменений, в частности:
из министерства экономики и производственных инфраструктур отделено управление по туризму и включено в состав министерства культуры, по вопросам молодежи и туризма;
в структуре аппарата Президента создано отдельное подразделение - управление по делам правительства, которое является правопреемником бывшего аппарата правительства.
Некоторые подразделения бывшего аппарата правительства включены в состав разных органов:
в аппарат госминистра включены социально-экономическое управление, а также подразделения, выполняющие функции в сфере территориального управления;
в структуру министерства экономики и производственных инфраструктур включены управление кадастра недвижимости и комитет по управлению государственным имуществом, государственная инспекция по геодезии и земельным вопросам;
в структуру министерства труда, социальных вопросов и миграции включены управление по жилищным вопросам, отдел по заселению и миграции.
Согласно новым функциям утверждены уставы и структуры аппарата Президента и отдельного подразделения аппарата Президента - управления по делам правительства.
Другим указом Президента утвержден новый порядок организации деятельности правительства.
В тот же день Президент подписал указы, согласно которым заместитель руководителя аппарата Президента Араик Лазарян назначен начальником управления по делам правительства - первым заместителем руководителя аппарата Президента. Заместитель министра юстиции Карен Даниелян назначен заместителем руководителя аппарата Президента - начальником государственно-правового управления.