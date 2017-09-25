По итогам выборов в Германии в бундестаг прошли шесть партий

Альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель выиграл парламентские выборы в Германии, всего в бундестаг прошли шесть партий, сообщил немецкий центризбирком по результатам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах.

У ХДС/ХСС 33% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, впервые в парламент с 12,6% голосов прошла правая "Альтернатива для Германии". Пятипроцентный барьер также преодолели либеральная Свободная демократическая партия (10,7%), "Левые" с 9,2%, "Зеленые" с 8,9%.,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что ХДС/ХСС, "Зеленые" и свободные демократы сформируют правящую коалицию "Ямайка", поскольку СДПГ уже заявила, что уйдет в оппозицию, а другие коалиции не смогут получить большинство в парламенте.

У СДПГ самый низкий за всю послевоенную историю Германии,у ХДС/ХСС - с 1949 года, когда прошли первые выборы в бундестаг. Для "Зеленых" и "Левых" нынешний результат - второй самый успешный в их истории. Свободная демократическая партия на предыдущих выборах в 2013 году потерпела поражение и и не получила мест в парламенте, нынешний результат для нее один из самых высоких.

При этом "Альтернатива для Германии" заняла второе место во всех регионах бывшей ГДР кроме двух, а в Саксонии она оказалась на первом месте с 27%.

ХСС ожидаемо выиграл выборы в бундестаг по Баварии, но получил самый низкий результат с 1949 года. СДПГ заняла первое место в Бремене, "Альтернатива" - в Саксонии, во всех остальных регионах лидером стал ХДС.