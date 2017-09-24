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Армения  озабочена преступлениями террористических группировок на почве  идентичности на Ближнем Востоке – министр ИД РА


Армения  озабочена преступлениями террористических группировок на почве  идентичности на Ближнем Востоке, которые  направлены  особенно на  самые  уязвимые  части общества – христиан и другие  религиозные меньшинства. Было время, когда религиозный плюрализм был высшей  ценностью в этом регионе. 

Ныне эта  традиция нарушена. Необходимо оказать помощь всем пострадавшим общинам. Об этом сказал в  своей речи министр ИД РА Эдвард Налбандян на министерской встрече  «Альянс цивилизаций» ООН.

 Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата МИД РА,  встреча  проходила  под девизом «Вовлеченность молодежи – как звено построения и сохранения  интегрированных обществ».

Арменпресс представляет речь Эдварда Налбандяна.

 

Уважаемый Высокий  представитель,

 

Уважаемые министры

 

Дамы и господа.

 

Инвестируя в молодежь, мы  инвестируем в будущее. Для мыслей и сердец молодых  борьба – это решающее для формирования грядущих обществ.

В числе  целей Альянса цивилизаций также построение будущего в мирном, социально инклюзивном мире – свободном от войн, конфликтов и разграничительных линий. К  сожалению, сеятели нетерпимости и пропагандисты ненависти избирают мишенью именно молодежь, стремятся сделать их радикалами и использовать их в  качестве  инструмента  для  достижения  своих преступных целей.

Руководство, целенаправленно и последовательно радикализирующее молодежь своей  страны далеко от подготовки своего общества к  миру. Более того, оно способствует формированию среды, основанной  на  вражде и ненависти, что противоположно целям Альянса цивилизаций.

 

Дамы и господа,

Армения  продолжает оставаться верной целям Альянса. Будучи одной из древнейших государств мира, Армения оказалась на перекрестке разных культур и цивилизаций, что способствовало тому, чтобы у нас глубоко укоренились традиции, основанные на уважении культур и религий, на терпимости и мирном сосуществовании. Вот почему в Армении сохраняется богатое культурное  наследие, которое  включает в  себя, в  числе прочих, и храм эпохи эллинизма, и древние церкви, и средневековое еврейское  кладбище, и мечеть 18 века, а скоро завершится строительства крупнейшего в  мире  езидского храма. Вот почему армяне имеют оптимально интегрированные и уважаемые  общины в более ста  странах мира.

 

Дамы и господа,

Армения  озабочена преступлениями террористических группировок на почве  идентичности на Ближнем Востоке, которые  направлены  особенно на  самые  уязвимые  части общества – христиан и другие  религиозные меньшинства. Было время, когда религиозный плюрализм был высшей  ценностью в этом регионе. Ныне эта  традиция нарушена. Необходимо оказать помощь всем пострадавшим общинам. 

 

Дамы и господа,

Ответственное руководство не  пытается получить дивиденды от существующих различий в цивилизациях, а старается навести мосты между  народами разных культур и религиозной идентичности – мосты, зиждущиеся на толерантности и взаимном уважении. Вот то, чему  должны  следовать члены  Альянса цивилизаций, вот то наследие, которое  передаем молодежи – во имя мирного и социально инклюзивного общества.

Спасибо.



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