Армения  озабочена преступлениями террористических группировок на почве  идентичности на Ближнем Востоке – министр ИД РА

Армения озабочена преступлениями террористических группировок на почве идентичности на Ближнем Востоке, которые направлены особенно на самые уязвимые части общества – христиан и другие религиозные меньшинства. Было время, когда религиозный плюрализм был высшей ценностью в этом регионе.

Ныне эта традиция нарушена. Необходимо оказать помощь всем пострадавшим общинам. Об этом сказал в своей речи министр ИД РА Эдвард Налбандян на министерской встрече «Альянс цивилизаций» ООН.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, встреча проходила под девизом «Вовлеченность молодежи – как звено построения и сохранения интегрированных обществ».

Арменпресс представляет речь Эдварда Налбандяна.

Уважаемый Высокий представитель,

Уважаемые министры

Дамы и господа.

Инвестируя в молодежь, мы инвестируем в будущее. Для мыслей и сердец молодых борьба – это решающее для формирования грядущих обществ.

В числе целей Альянса цивилизаций также построение будущего в мирном, социально инклюзивном мире – свободном от войн, конфликтов и разграничительных линий. К сожалению, сеятели нетерпимости и пропагандисты ненависти избирают мишенью именно молодежь, стремятся сделать их радикалами и использовать их в качестве инструмента для достижения своих преступных целей.

Руководство, целенаправленно и последовательно радикализирующее молодежь своей страны далеко от подготовки своего общества к миру. Более того, оно способствует формированию среды, основанной на вражде и ненависти, что противоположно целям Альянса цивилизаций.

Дамы и господа,

Армения продолжает оставаться верной целям Альянса. Будучи одной из древнейших государств мира, Армения оказалась на перекрестке разных культур и цивилизаций, что способствовало тому, чтобы у нас глубоко укоренились традиции, основанные на уважении культур и религий, на терпимости и мирном сосуществовании. Вот почему в Армении сохраняется богатое культурное наследие, которое включает в себя, в числе прочих, и храм эпохи эллинизма, и древние церкви, и средневековое еврейское кладбище, и мечеть 18 века, а скоро завершится строительства крупнейшего в мире езидского храма. Вот почему армяне имеют оптимально интегрированные и уважаемые общины в более ста странах мира.

Дамы и господа,

Армения озабочена преступлениями террористических группировок на почве идентичности на Ближнем Востоке, которые направлены особенно на самые уязвимые части общества – христиан и другие религиозные меньшинства. Было время, когда религиозный плюрализм был высшей ценностью в этом регионе. Ныне эта традиция нарушена. Необходимо оказать помощь всем пострадавшим общинам.

Дамы и господа,

Ответственное руководство не пытается получить дивиденды от существующих различий в цивилизациях, а старается навести мосты между народами разных культур и религиозной идентичности – мосты, зиждущиеся на толерантности и взаимном уважении. Вот то, чему должны следовать члены Альянса цивилизаций, вот то наследие, которое передаем молодежи – во имя мирного и социально инклюзивного общества.

Спасибо.