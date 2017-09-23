ИГ контролирует более 80% нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре

Большая часть нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор остается под контролем террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"На сегодняшний день под контролем ИГ более 80% нефтяных ресурсов в Дейр-эз-Зоре. Говоря о газовых месторождениях, они практически все еще под контролем террористов. Все заводы и месторождения газа, о которых мы говорим, находятся на той стороне Евфрата — это Коноко, Омар, Джафра, Эзба и Танак, и большая часть газоперерабатывающих заводов находятся там же", — сказал главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид.

По его словам, единственное месторождение в провинции, которое контролируют правительственные войска и их союзники, — это Ат-Тайем.

ИГ захватила нефтяные и газовые поля в Дейр-эз-Зоре в апреле 2014 года.