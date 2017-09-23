Трамп пообещал разобраться с «коротышкой с ракетой»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном должны были разобраться прежние американские администрации, но заверил соотечественников, что намерен сделать это сам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС».

"Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты. С "человеком-ракетой" должны были разобраться уже давно", - сказал Трамп. "Он может быть умным, может быть стратегом или абсолютным безумцем. Неважно, кем он является на самом деле - мы с ним разберемся", - заверил американский лидер.

Выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников.